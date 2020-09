Serpientes no sustituyen al cubrebocas: autoridades tras inusual hecho

Autoridades de Salud en Reino Unido tuvieron que aclarar que el uso de serpientes como cubrebocas no está permito. Lo anterior, luego de que un hombre subiera a un autobús, donde fue captado por los usuarios con una serpiente alrededor de su cuello.

Las imágenes del hecho, ocurrido en la localidad de Salford, se compartieron a través de redes sociales por usuarios de la ruta de Swinton y Mánchester, quienes al principio –según comenta uno- pensaron que simplemente se trataba de una bufanda o cubrebocas peculiar, ya que parte del cuerpo del animal efectivamente cubría nariz y boca del sujeto.

No obstante, los usuarios quedaron sorprendidos cuando el hombre decidió permitir que su mascota se sujetara a uno de los barandales.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today...each to their own and all that 🤣🐍



Credit - Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw