''Si depende de mí, el aborto nunca será aprobado'' en Brasil: Bolsonaro

SAO PAULO.- Jair Bolsonaro criticó duramente la despenalización del aborto en Argentina y aseguró que; si depende de él o de su Gobierno, el "aborto jamás será aprobado" en Brasil.

El presidente y líder de la ultraderecha brasileña expresó su "profundo" lamento por las "vidas de las niños argentinos"; las cuales, dijo, a partir de ahora estarán "sujetas a ser arrebatadas del vientre de sus madres con la anuencia del Estado".

- Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!