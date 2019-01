WASHINGTON.- Un vídeo que se grabó en 2004 está circulando en redes sociales gracias al programa The Daily Show, que presenta el cómico Trevor Noah. En las imágenes, el presidente estadounidense Donald Trump utiliza una paradójica metáfora, invitando a estudiantes de la universidad de Wagner a superar y atravesar cualquier muro de concreto.

El comentario se viralizó por la situación actual de Estados Unidos, en donde se cumplen 22 días desde que Trump anunció el cierre parcial del Gobierno. Su objetivo es que el congreso apruebe un presupuesto inicial de 5 mil 700 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México.

Trevor Noah emitió el vídeo de 2004 en su programa de este miércoles por la noche.

Trump aparece vestido con una bata de graduación verde en el Wagner College en Staten Island, Nueva York. Además insta a los estudiantes a “nunca, nunca rendirse”.

A través de Twitter el cómico se burló del mandatario: “Hombre, una vez que Trump consiga su muro mejor que nadie le muestre a México el viejo vídeo que encontramos”.

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz

— The Daily Show (@TheDailyShow) January 10, 2019