“Si regreso me matan”, Saudita huye de su familia y pide asilo a Canadá

BANGKOK.- Rahaf Mohammed al-Qunun, es una joven saudita de 18 años que huyó de su familia y viajó a Tailandia tras rechazar un matrimonio forzado. La mujer pidió asilo a Canadá, mientras que la Embajada de Arabia Saudita en Bangkok precisó que no pedirá su deportación.

“Quiero que Canadá me conceda asilo”, publicó en Twitter la saudita.

El lunes Rahaf Mohammed al-Qunun evitó de manera extrema su deportación a Kuwait, se atrincheró en su habitación de hotel en la zona de tránsito del principal aeropuerto de Bangkok.

Al-Qunun también pidió ayuda a la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

El Ministerio del Interior de Australia sostuvo que “considerará con atención cualquier solicitud de al-Qunun para un visado humanitario una vez termine su proceso con la Acnur (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados)”.

Diplomáticos de Arabia Saudita se reunieron con el jefe de la Oficina de Inmigración de Tailandia, Surachate Hakparn, quien afirmó que el Gobierno saudita no está implicado en este asunto y que la Acnur examinará el caso durante cinco días.

La joven saudita llegó a la capital tailandesa en un vuelo desde Kuwait, donde aprovechó que las mujeres no necesitan autorización de sus “guardianes masculinos” para viajar, como sí ocurre en Arabia Saudita.

Su intención era llegar a Australia, donde quería pedir asilo, tras recibir amenazas de muerte de su familia, según ella, por apostatar del islam y negarse a un matrimonio concertado.

Sin embargo, la joven aseguró que un empleado de la aerolínea Kuwait Airways le confiscó el pasaporte y le comunicó que, a petición de la Embajada de Arabia Saudita, iba a ser obligada a embarcar en un vuelo de vuelta a Kuwait, donde la esperaban sus familiares.

Al-Qunun, que abrió una cuenta en Twitter hace unos días y publicó su primer mensaje este domingo, empezó a escribir y subir vídeos en la red social, donde su historia se hizo viral y a día de hoy cuenta con 88.400 seguidores.

