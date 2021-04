Sin misterio o intriga, la casa de Agatha Christie está a la venta

Los amantes de la literatura policíaca y de misterio, y en concreto de la gran dama del crimen, la autora Agatha Christie, tienen una oportunidad única en la vida.

La casa de la escritora está a la venta por 3.1 millones de euros, algo más de 74 millones de pesos.

Tal y como recoge el Daily Mail, Winterbrook House, situada en la localidad de Wallingford, Oxfordshire (entre Oxford y Londres), fue el hogar de la célebre escritora y su esposo, el arqueólogo Max Mallowan, durante más de 40 años.

La propiedad fue el lugar donde Agatha escribió algunas de sus obras más famosas, como Muerte en el Nilo, Un cadáver en la biblioteca o El tren de las 4:50.

Christie compró la propiedad en 1934 después de ver un anuncio en un periódico local. Rápidamente fue a ver la casa con su segundo esposo, Mallowan, e inmediatamente firmaron la compra.

La pareja vivió en esta casa del siglo XVIII, que se dice que fue el modelo de la famosa Danemead Cottage de su personaje Miss Marple, hasta que Agatha murió por causas naturales en 1976.

De hecho, está enterrada en el cercano cementerio de St Mary's, en Cholsey.

