Situación en Colombia en fotos y vídeos: Residente quiere llegar a la ONU

COLOMBIA.- La situación que se vive en Colombia alarma a los organismos de derechos humanos, ante la represión policíaca a las manifestaciones, y cada vez se viralizan más vídeos que muestran lo que ocurre en las calles de Cali.

En ese sentido, el cantante puertorriqueño René Pérez Jogar, mejor conocido como "Residente", mostró un Instagram Live del fotógrafo Jahfrann, quien transmitió, lo que estaba sucediendo en las calles de Cali.

"Esto lo tiene que ver todo el mundo, esto que está pasando", dijo el cantante al ver las imágenes, mientras Jahfrann lo contextualizaba. "De mi lado, voy a hacer mi esfuerzo para que esto le llegue a las Naciones Unidas, es bien importante que vean cómo se está manejando el país", aseguró el artista. "Me duele esto, esto es de derechos humanos. Esto que pase acá, que pase en Venezuela, que pase en cualquier lugar donde pase, hay que decirlo", añadió.

Residente confirmó que hará un vídeo de los hechos de violencia y los enviará a la ONU.

"Es importante que todo el mundo sepa que las manifestaciones tienen una razón y es que dejen de abusar. Hay varias cosas que hay que solucionar que me las han mandado todas. Mañana voy a hacer un vídeo sobre esto para ver de qué manera ese video le puede llegar a las Naciones Unidas”.

El cantante reposteó después el llamado de emergencia de artistas colombianos como Karol G y J Balvin.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó este martes, a través de su portavoz, la importancia de que el Gobierno de Colombia permita las protestas pacíficas, después de que la organización denunciara un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

“Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, preguntado al respecto en su conferencia de prensa diaria.

Dujarric aseguró que la Secretaría General de la ONU está siguiendo de cerca la situación en Colombia, donde una ola de protestas ha dejado al menos 19 muertos y 800 heridos.

Este martes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció desde Ginebra que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" contra los manifestantes.

Responsables de la misión de esa agencia de Naciones Unidas en Cali, una de las ciudades donde se han producido más incidentes violentos, "han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía", destacó en rueda de prensa la portavoz de la oficina, Marta Hurtado.

Las fuerzas de seguridad "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos", añadió la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

Si Cali está en las calles, yo soy caleño y he sido electo senador por muchos caleños/as, no me pidan que me quede en la casa viendo las paredes; mi obligación es salir a estar con el pueblo pacífico. ¡Viva el #ParoNacional30A! pic.twitter.com/9IfO8ekg6E