Soldado en felicitación viral: "Cuando sea padre no quiero abandonar a mis hijos"

PERÚ.- El ejército de Perú le deseó un “feliz Día del Padre” a los papás en su día, que por el Covid-19 han tenido que adaptar la celebración. Sin embargo, no contaban con que uno de los soldados se quebraría en el vídeo al recordar que su mamá fue todo para él.

Aldair Chavez se volvió viral, en el vídeo compartido por el ejército en su cuenta de Facebook, agradeció a su madre por enseñarle todo lo que sabe y la celebró por el trabajo que hizo desde que su papá los abandonó, cuando él nació.

“Yo no conocí a mi papá, pero tengo una madre que para mí es todo. Desde pequeño he crecido con ella; cuando sea padre no quiero abandonar a mis hijos, así como lo hicieron conmigo, quiero estar con ellos siempre y que siempre tengan mi apoyo, que nunca se sientan solos y abandonados. Quiero ser un buen padre para ellos”, dijo el integrante de las Fuerzas Armadas.