Solidario en Brasil

Un ex sin techo ayuda a los que viven en la calle

BRASILIA (Xinhua).— Una iniciativa creada por un ex “sin techo” da comida y asistencia a centenares de mendigos y personas en situación de calle que hay en el Distrito Federal de Brasil, y se ha convertido en imprescindible para su supervivencia tras la aparición del coronavirus Covid-19.

El proyecto “Red de Solidaridad del DF Barba na Rua (Barba en la calle)” lo dirige Rogerio Barba, quien en entrevista explicó todas las dificultades que tuvo que pasar y superar en la vida antes de poder ayudar a los más pobres.

“Nací en Sao Paulo hace 49 años. Mi madre me abandonó en la calle. Alguien me encontró y me llevó a un orfanato. Viví en tres orfanatos hasta los 18 años.

“En el primero, para estar en él, necesitaba un nombre, y el juez me puso Rogerio. Nunca conocí ningún pariente”, comentó Barba.

Cuando salió del orfanato, con 18 años, Barba se convirtió en un usuario de drogas hasta que una terapia de desintoxicación lo alejó de las sustancias prohibidas en 2014, y desde entonces se dedicó a ayudar a los más vulnerables.

“Cuando cumplí los 18, conocí la piedra, el 'crack' (polvo de cocaína con bicarbonato de sodio), y lo perdí todo. Viví en la calle desde 1989 hasta 2014. Pasé por varios estados de Brasil hasta acabar en el Distrito Federal.

“Estuve internado, la última vez en 2014, cuando tuve éxito en mi tratamiento contra las drogas”, destacó.

“Empecé a ayudar a la población que vive en la calle y creé una red llamada Red de Solidaridad del DF 'Barba na Rua' (Barba en la calle)”, que actualmente cuenta con la ayuda de 28 instituciones y organizaciones sociales.

El proyecto ayuda a los más pobres del Distrito Federal, especialmente tras la llegada a Brasil del Covid-19.

“El 17 de marzo, el gobernador del Distrito Federal editó un decreto que lo cerraba todo, y la población que vive en la calle necesita de los restaurantes populares para comer. Vinieron y me dijeron: 'Barba, aquí no hay ni comida en la basura', lo cual movilizó a Rogerio y a todos sus colaboradores para aumentar la ayuda.

“Cuando la pandemia llegó, la población que vive en la calle aumentó mucho, porque estas personas no tienen dónde comer ni trabajar. Tenemos una red que atiende a las personas necesitadas de Brasilia. Hago una campaña y llevamos 200 loncheras de comida por día. Siempre estamos en la calle para ayudar a los más desfavorecidos”, agregó.

La red de solidaridad funciona gracias a las donaciones de la población del Distrito Federal, que dona cualquier cosa, desde muebles a televisiones, camas, comida.

Rogerio recoge las donaciones y las deja en un almacén, desde donde las distribuye. “Creo que solo lograremos transformar a Brasil si conseguimos que la población que vive en la calle tenga trabajo”, subrayó.

Como prueba de su compromiso con la iniciativa, Rogerio Barba estuvo durmiendo recientemente un mes en la calle junto a varios drogadictos.

“Les dije que me quedaría en la calle con ellos y pactamos un acuerdo: yo les alimentaba con comida y ellos dejaban de drogarse y cometer delitos para poder sustentarse”, explicó.

Barba tiene claro que su objetivo es montar una fábrica de emprendedores sociales, donde las personas puedan ir allá para fabricar lo que quieran y venderlo.