SpaceX envía con éxito un satélite espía en su última misión de 2020

MIAMI (EFE).- La compañía SpaceX envió este sábado al espacio un cohete Falcon con un satélite espía clasificado por la Oficina Nacional de Reconocimiento (National Reconnaissance Office) desde Cabo Cañaveral, en el centro de Florida (EE.UU.), en su último lanzamiento de 2020.

La llamada misión NROL-108 había sido cancelada el pasado jueves debido a un fallo técnico, pero se realizó hoy con éxito a primera hora de la ventana de tiempo de tres horas que comenzaba las 9.00 hora local (14.00 GMT) desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

