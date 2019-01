SpaceX lanza 10 satélites de empresa Empresa Iridium Communications

LOS ÁNGELES (AP) — Un cohete SpaceX Falcon 9 que transporta 10 satélites de la empresa Iridium Communications despegó de California el viernes.

Webcast of Falcon 9 launch to complete the @IridiumComm NEXT constellation is now live → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/lU3TwSeCbz

— SpaceX (@SpaceX) 11 de enero de 2019