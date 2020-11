Diplomático salva la vida de una joven que se ahogaba en un río en China

LONDRES.- Stephen Ellison, cónsul general británico en la ciudad china de Chongqing, salvó la vida de una joven que se estaba ahogando en un río.

La oficina del Ministerio de Exteriores del Reino Unido le extendió una felicitación, luego de que el vídeo del rescate se hiciera viral en redes sociales.

El diplomático de 61 años paseaba el sábado por la orilla de un río cuando vio que una mujer había caído al agua, según él mismo relató a la cadena pública BBC.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe