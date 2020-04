Su bebé de siete semanas tiene Covid-19, estos fueron sus síntomas

Toni Rhodes es una madre cuyo bebé, de siete semanas, dio positivo a coronavirus (Covid-19) la semana pasada. Para esta mujer británica, el terror que experimentó con su hijo la motivó a compartir su historia a fin de ayudar a otros padres.

A través de un mensaje en Facebook, Toni pidió la ayuda de los usuarios para convertir su historia en viral y así ayudar a otros. Recuerda que el domingo pasado, su hijo Curtis pasó cerca de 12 horas sin comer y notó que el pequeño no actuaba como normalmente lo hace.

A pesar del miedo, ella y su esposo Ken decidieron llevar al pequeño al hospital donde los médicos determinaron que tenía sepsis (una enfermedad bacteriana), por lo que se le administraron antibióticos y después de tres días en el hospital se le mandó a casa.

No obstante, antes de ser enviado a su hogar, al pequeño se le tomó una muestra de sangre como protocolo establecido por el Covid-19, cuyos resultados estarían en 48 horas. El jueves pasado, la madre recibió una llamada en la que le confirmaban que su bebé dio positivo a coronavirus.

“Desde que está en casa, Curtis ha mejorado y pareciera que está saliendo de un resfriado . No necesitó medicina extra y aunque aún tiene noches difíciles, en las que sigue sin alimentarse, en las mañanas regresa a su yo habitual”.

La mujer explicó que ni ella ni su marido han experimentado los síntomas del virus, sin embargo se mantienen aislados en casa. En cuanto a Curtis, le recomendaron regresar al hospital si el menor presentaba síntomas de falta de aire.

Toni explicó que su intención al escribir la publicación es para que los padres con niños pequeños recuerden que ellos sí pueden ser vulnerables ante el Covid-19, sin embargo, tienen oportunidad de mejorar si confían en los médicos.

“Pasamos dos noches Curtis en el hospital y no nos realizaron pruebas a nosotros. Es probable que el bebé se contagiara por alguno de nosotros, pero no queremos especular. Esto lo escribo para que los padres con bebés por favor lleven a sus hijos al hospital si notan algo raro con ellos. Sé que da miedo exponerlos y que se contagien en una visita al hospital, pero también corren un gran riesgo si no son diagnosticados a tiempo”.