Sufre grave reacción en la piel tras vacunarse contra la Covid

El hombre de más de 70 años tuvo una rara reacción en la piel luego de que le aplicaron la vacuna de Johnson & Johnson, una de eficaces y seguras.

VIRGINIA.— Un hombre sufrió una reacción ‘rara’ luego de haber sido vacunado contra el Covid-19. El adulto mayor de 74 años recibió una dosis de la vacuna Johnson & Johnson, tras ello comenzó a experimentar una reacción cutánea grave.

Medios internacionales indicaron que Richard Terrell fue ingresado al Centro Médico VCU, cuatro días después de la vacuna, pues fue cuando comenzó a sentir comezón en su cuerpo. Sin embargo, los malestares progresaron rápidamente hasta convertirse en un problema de salud serio.

WARNING: GRAPHIC IMAGES-- A Goochland County man had a 'rare' severe reaction to the #johnsonandjohnson Covid-19 vaccine. His skin swelled, turned red, and peeled off.



read/ watch my full report on @8news--> https://t.co/DCvxTVoCed pic.twitter.com/SPfeWl6ZkD