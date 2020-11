Sugieren a Donald Trump ''elegir con cuidado sus palabras''

WASHINGTON.— El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se aferra a su acusación, sin evidencia, de "fraude electoral” y regresó este domingo a su club de golf privado de Sterling, Virginia, sin reconocer su derrota en las elecciones del martes pasado

A su vez, el presidente electo Joe Biden anunció a su equipo de transición, tras acudir a misa y visitar el cementerio donde están su primera esposa e hijo, en el complejo católico del valle de Brandywine, en Wilmington, Delaware.

Sordo a las celebraciones que se prolongaron hasta la noche en Washington, y que se concentraron frente a la plaza donde se encuentra la Casa Blanca en el centro de la capital estadounidense, Trump volvió a salir temprano esta mañana hacia su club de golf.

Si el sábado emitió un comunicado en el que subrayaba que "las elecciones aún no habían finalizado" y denunciaba, de nuevo sin evidencias, "fraude electoral”, hoy simplemente se limitó a citar a dos periodistas de Fox, su canal favorito, que alegan irregularidades.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.