Suicida se arroja desde noveno piso y mata a joven mujer al caer

ESTADOS UNIDOS.- Un presunto suicida se arrojó desde un noveno piso luego de permanecer colgado de un barandal durante varias horas en San Diego, California. El sujeto cayó encima de Taylor, de 29 años, quien falleció de manera instantánea.

Taylor y su amigo caminaban por un vecindario durante la noche del domingo 25 de abril cuando el sujeto les cayó encima.

La mujer falleció al momento y el presunto suicida (y asesino) murió más tarde en el Centro Médico UCSD, informó la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego. De acuerdo con People, su muerte fue considerada un suicidio.

En un vídeo que circula en internet se ve a los amigos cruzando en la calle antes del accidente. Tras el impacto, dos personas que pasaban por el lugar se detuvieron para ayudarlos.

WATCH: Taylor Kahle was walking back from a date in downtown San Diego when a man jumped to his death from the top of a parking garage and landed on top of her, killing her.



Police said the man died by suicide and that the two did not know each other. https://t.co/wtRmhxqXru pic.twitter.com/netiiXTRWW