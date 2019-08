Sujeto apuñala a dos mujeres en una parada de autobus en Pittsburgh

WASHINGTON.– Una mujer murió y otra resultó herida hoy en un ataque con cuchillo en el centro de Pittsburgh, Pensilvania.

La policía puso bajo custodia a un hombre después de que se acercó por detrás de un oficial y atacó con el cuchillo a las dos mujeres en la parada de autobús de la Autoridad Portuaria en el centro al mediodía.

La primera víctima fue trasladada al hospital, en donde falleció. La segunda mujer resultó con heridas menores.

El comandante Victor Joseph, director de la Unidad de Crímenes Violentos de la policía de Pittsburgh, dijo que el hombre estaba armado con un cuchillo y que no parecía que las dos mujeres se conocieran entre sí.

Según informes, una de las mujeres portaba un hiyab. Sin embargo, la policía desmintió los hechos y negó que se trate de un ataque fuera por motivos de religión o etnia.

This is irresponsible.

This incorrect tweet (stating that both victims wore hijabs) led to international speculation of an anti-Muslim hate crime.

Wait for facts.

Verify.

Be right, not first.

Official release: https://t.co/lzU8xwOV8b https://t.co/Sn3JiCzBue