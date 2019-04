Supervivencia en Cuba

Correspondencia “irracional” entre el ingreso y gastos

LA HABANA (Por Francisco Ramírez, especial para Diario de Yucatán). — “No se puede sobrevivir con este sueldo”, reflexionó Daniel Martínez antes de salir de su pequeño apartamento para buscar que llevar a la mesa en la lucha diaria por la subsistencia en Cuba. Siempre consultando su bolsillo.

Con bajos salarios y jubilaciones de agonía, Cuba encara lo que muchos describen como una “irracional” correspondencia entre ingresos familiares y costo de la vida, en medio de una maltrecha economía y con la amenaza de menos inversiones extranjeras por el endurecimiento del embargo de Estados Unidos.

A la insuficiente remuneración, reconocida por las propias autoridades, se suman otros problemas que aquejan al cubano promedio: la alimentación, la escasez de medicamentos, el transporte ineficiente y la falta de viviendas.

Plan oficial

El gobierno cubano ha anunciado soluciones a estas deficiencias a mediano y largo plazo a través de un plan de desarrollo económico para el año 2030, dividido en tres etapas, con énfasis en la inversión foránea, más exportaciones y sustitución de importaciones.

Según el presidente Miguel Díaz-Canel, “la crudeza del momento nos exige prioridades para no regresar a la etapa difícil del Período Especial” (como se denominó a la recesión de los años 1990 tras la caída de la Unión Soviética, que redujo un 35 por ciento el Producto Interno Bruto).

De acuerdo con cálculos de economistas locales y de otros países, las remuneraciones promedio mensuales solo alcanzan para comprar los productos esenciales de la canasta básica (libreta de racionamiento) que el gobierno subsidia a través de precios simbólicos, y algunas otras cosas.

Pero la denominada “libreta” solo cubre apenas 10 días de las necesidades nutricionales del mes y durante el resto del tiempo hace falta dinero para comprar en los mercados agropecuarios o en las tiendas estatales en pesos convertibles (CUC), ambos con elevados precios.

“Si no recibes remesas (de familiares en Estados Unidos) o trabajas como cuentapropista (sector privado) es muy difícil sobrevivir”, dijo al Diario Martínez, quien labora como custodio en un hospital y gana 600 pesos cubanos (24 CUC, pesos convertibles que se equiparan al dólar). Por ello, el tema más recurrente en el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, único sindicato legal) fue que los salarios no se corresponden con la satisfacción de las necesidades familiares, no solo de alimentos sino de otros satisfactores.

En sus documentos oficiales, el gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) reconoce que “los salarios y pensiones (jubilaciones) siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia cubana” y señala que trabajará para que los sueldos sean la principal fuente de ingresos del trabajador. Sin embargo, de acuerdo con una lógica elemental, incrementarlos sin un correspondiente aumento en la producción de bienes y servicios generaría un proceso inflacionario con graves consecuencias.

“Círculo vicioso”

Para el profesor de la Universidad Javeriana en Cali, en Colombia, Pavel Vidal, en Cuba existe un “círculo vicioso” de bajos salarios y baja productividad.

“Hay bajos salarios porque no hay productividad y la productividad es baja porque no hay incentivos salariales”, sostiene.

Al hablar ante el congreso obrero, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, reconoció el impacto negativo salarial en la pérdida de fuerza calificada por migraciones hacia sectores que pagan en CUC (moneda fuerte) o hacia otros países.

Según su informe, el pago mensual de los trabajadores del sistema empresarial al cierre de 2018 ascendió a 871 pesos (34.84 dólares), en tanto 946,000 trabajadores y mil cinco empresas alcanzaron un salario medio inferior al promedio nacional. El 14 por ciento de los trabajadores (198 mil) reciben salarios menores o iguales a 440 pesos (17.6 dólares).

En las redes sociales aparecieron varias reacciones. “A la larga … la gente echará mano de sus recursos y estrategias personales de sobrevivencia”, comentó un cibernauta, mientras otros advirtieron que “un aumento salarial no resuelve ningún problema, hay que luchar por que bajen los precios de los alimentos”.

Titular del Trabajo

La ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, ofreció datos:

Cifras de empleo

Al cierre de 2018 se calculó una ocupación de 4 millones 482 mil 700 trabajadores, 3 millones 67 mil en el sector estatal y en el privado 1 millón 415 mil 700.

Desocupación

La tasa de desocupación oficial sería de 1.7 por ciento de la fuerza laboral del país, pero el dato solo toma en cuenta a las personas que buscan activamente un trabajo.

Más desempleados

Hay en la isla un total de 76, 400 personas que no trabajan, 1,112 más que en 2017, cuando se contabilizaron 75,288.

Los “ninis”

“Las personas que estando en edad para ello, ni estudian ni trabajan, son unas 567 mil”, dijo la titular de Trabajo.