Supuesto plan de Trump: su hija, Ivanka, sería la primera mujer presidenta de EE.UU.

El próximo martes 3 de noviembre se celebran en Estados Unidos elecciones presidenciales.

El republicano Donald Trump espera repetir victoria y prolongar otros cuatro años más su mandato, mientras que el demócrata Joe Biden trata de impedirlo.

Pero si gana el primero, podría tener un ambicioso plan para prolongar su dominio en el tiempo.

En Estados Unidos existe un límite de dos legislaturas por presidente. Por eso, Trump tendría un plan para convertir a su hija Ivanka, de 39 años, en la primera mujer presidenta de Estados Unidos.

La teoría sale de Anthony Scaramucci que fue director de comunicación de Trump. Este asesor aseguró a Teha Sun que Trump está obsesionado con prolongar su mandato pese a que la constitución no se lo permite, por lo que tiene una estrategia.

Lo primero que tiene que ocurrir es ganar los comicios del próximo martes. Si lo logra, iniciaría su segundo mandato. El siguiente paso sería cesar a su actual vicepresidente, Mike Pence y nombrar en su lugar a su hija Ivanka.

A falta de entre 6 y 9 meses para el final de su segundo mandato, Trump dimitiría y la vicepresidenta, su hija, se haría con el puesto de presidenta, la primera mujer en conseguirlo.

Tras esos meses de experiencia, Ivanka sería la candidata del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024.

Ivanka Trump, que tiene una especial conexión con su padre, ya ha trabajado activamente junto a su padre y según Scaramucci, es la favorita del presidente, que la cree más preparada para sucederle que sus hijos varones.

