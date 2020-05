Suspenden y reprograman el lanzamiento de SpaceX

CABO CAÑAVERAL.— El lanzamiento de un cohete de la empresa SpaceX con dos astronautas de la NASA a bordo, fue suspendido este miércoles con menos de 17 minutos restantes en la cuenta regresiva, debido a la presencia de nubarrones y la posibilidad de relámpagos.

El lanzamiento se reprogramó para la tarde del sábado.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh