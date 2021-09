Talibanes confiscan oro y millones de la casa del exvicepresidente de Afganistán

KABUL.- Los talibanes anunciaron el lunes que confiscaron 6.5 millones de dólares y varias barras de oro en la residencia del exvicepresidente afgano Amrullah Saleh en la provincia de Panjshir, desde donde lideraba la resistencia de esta región, capturada por los islamistas hace casi una semana.

Las tropas de los talibanes "encontraron esta gran cantidad de dinero y lingotes de oro cuando registraban la residencia de Amrullah Saleh en la provincia de Panjshir", aseguró a Efe el miembro de la Comisión de Cultura de los talibanes Mashal Afghan.

El dinero y el oro fueron entregados al comandante talibán Mansour Agha, quien dirige las fuerzas talibanes en esa zona de Panjshir, donde Saleh tiene su casa, precisó.

En un breve vídeo difundido por los talibanes se puede ver a los combatientes contando varias maletas repletas de billetes y piezas de oro en una habitación, donde luego anuncian que entregarán ese dinero a los superiores para no traicionar a los "mártires".

Amrullah Saleh left 6.5 million dollars and gold bricks at his home in Afghanistan. This is the money he couldn't take away, imagine how much he took with him?



Former regime literally stole everything from the poor Afghans. pic.twitter.com/8XCH3S34HC