Temblor de 4.6 sacudió Los Ángeles, California

LOS ÁNGELES.— Un sismo con magnitud 4.6, sacudió el sur de California según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el temblor tuvo epicentro en El Monte.

Según el informe del Servicio Geológico, el temblor tuvo una profundidad preliminar de 18 kilómetros y registró a las 11:38 p.m del viernes (2 de la mañana tiempo del centro de México) a tres kilómetros del sur de El Monte, California.

Sin embargo residentes de Santa Mónica, Redondo Beach, Glendale, Culver City, West Los Ángeles, reportaron el movimiento telúrico en redes sociales.

Tras el reporte por parte de la USGS, las autoridades indicaron a la población que no se reportan víctimas ni daños a estructuras.

Por su parte la Dr. Lucy Jones, experta reconocida en terremotos, comentó que existe probabilidad de que el temblor haya sido el aviso de un terremoto mayor.

Y recordó que el temblor se registró "casi en la misma ubicación que el terremoto magnitud 5.9 de Whittier Narrows en 1987".- Con información de Univision.

