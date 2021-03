Tercera ola de Covid: Italia "se encierra" y México no la descarta

EUROPA.- Un año después del primer confinamiento total en el mundo por la pandemia de Covid, la mayor parte de Italia vuelve a encerrarse, con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, y con el 80 por ciento de los estudiantes siguiendo las clases por internet, en un momento que los expertos califican como la “tercera ola de la pandemia”.

Cerca de 42 millones de italianos, habitantes de 10 regiones más la provincia de Trento, se encuentran hasta el 7 de abril, en "zona roja", la de mayores restricciones, tras la aprobación de un nuevo decreto que endurece las medidas ante el aumento de los casos y, sobre todo, de la presión en los hospitales.

Francia toma medidas

Francia registró 333 muertos por covid en las últimas 24 horas en hospitales, mientras la presión hospitalaria se mantiene en niveles muy elevados, sobre todo en algunas regiones, como la de París, donde el número de pacientes en cuidados intensivos supera los de la segunda ola.

Según reportes, Francia no ha tenido tercera oleada de pandemia, pero las medidas adoptadas hasta ahora, como el cierre de bares, restaurantes y otros lugares de ocio y el toque de queda a las 18.00 horas, no logran bajar el número de contagios.

En los últimos días, la incidencia se elevó, con una fuerte presencia de la variante británica del virus, lo que se produce en un momento en el que algunas regiones soportan una importante presión.

La tercera ola de la pandemia

Por su parte, el epidemiólogo del Instituto Robert Koch (RKI, por sus siglas en alemán) Dirk Brockmann, criticó la política de las autoridades alemanas que relajan el confinamiento. Señalando que se está al borde de la tercera ola de la pandemia.

El experto señaló a la cadena pública ARD que los casos han aumentado un 20 por ciento desde la semana pasada. “Ya estamos en el borde de una tercera ola, de eso no hay duda”, agregó Brockmann, quien añadió que la idea de relajar las medidas de restricción en este momento "es totalmente irracional, pues eso solo alienta este crecimiento exponencial de los contagios”-

AMLO no descarta “tercera ola”

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a no confiarse y seguir acatando las medidas de sana distancia contra el Covid-19, pues no se puede descartar que haya una tercera ola de contagios en México.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que en nuestro país y en el mundo ha habido dos olas de contagios de coronavirus y donde se pensaba que en tras la primera se reduciría los contagios, lo cual no ocurrió.

"Ha habido en nuestro país -es muy claro- y en el mundo dos olas. Pensábamos que ya con la primera se iba a ir o iba a reducir el número, se iban a reducir los contagios y desde luego lo que más duele, los fallecimientos; y de repente se vino una segunda ola y fue mundial, también igual que la primera. "Entonces, vamos para abajo ya de la segunda. Tenemos que aprovechar a vacunar para que -toco madera- si se viene una tercera, ya nos agarre protegidos".

"¿Podría haber otro pico, presidente?", se le cuestionó. "Sí, no hay que descartarlo", contestó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que la posibilidad del rebrote no se prevé que sea por las vacaciones de Semana Santa, sino que hay informes de una nueva ola en Europa. "Acuérdense que es mundial, bueno, por eso es pandemia, no es que lo que está pasando en Italia no tenga que ver con nosotros; entonces, tenemos que estar pendientes", aseveró.