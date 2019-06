Terremoto de 5.1 grados sacude Francia

#Séisme à 8 h 50 ce matin au Sud d'#Angers et à l'Est de #Cholet en #MaineetLoire – Selon les données provisoires, magnitude de 4,9 et profondeur de 24 km – Nettement ressenti par la population – Merci d'apporter vos témoignages à https://t.co/mUunf2fnbt (#tremblementdeterre) pic.twitter.com/fxcSAI6mFi