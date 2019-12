Terremoto en Filipinas de 6.8 grados deja al menos cuatro muertos (vídeos)

MANILA.- Al menos cuatro personas murieron debido al terremoto de 6.8 grados que sacudió hoy la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, en la misma región que ha sufrido varios sismos con víctimas mortales en los últimos meses.

La primera muerte confirmada fue la de una niña de seis años en la ciudad de Matanao, provincia de Davao del Sur, que no pudo escapar de su casa antes de que ésta se derrumbara, informó el alcalde de esa localidad, Vincent Fernández a los medios locales.

A 6 year old girl was confirmed dead after got hit by debris on their house during magnitude 6.9 earthquake at Brgy. Asinan, Matanao, Davao del Sur.#linog #lindol #EarthquakePH #Mindanao pic.twitter.com/5ZrKH7sH1U