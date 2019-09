Terror en un vuelo a Florida; pasajeros se despiden mientras avión caía

ESTADOS UNIDOS.- Los pasajeros de un vuelo de Delta Air Lines se enfrentaron al pánico y al terror el miércoles por la noche, cuando el avión en el que viajaban a la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, cayó súbitamente casi 9 mil metros, informó Fox News.

Te puede interesar: Hombre muere en propuesta de matrimonio bajo el agua

De acuerdo con la información del medio citado, en menos de siete minutos la aeronave descendió de 11 mil 800 metros a tres mil metros por un problema de despresurización

Pensaron que iban a morir

Las escenas de pánico se apoderaron del vuelo, mientras que algunos pasajeros tomaban fotos y vídeos o se despedían de sus seres queridos.

Quick video taken by a passenger aboard @Delta flight 2353. It was heading to Ft. Lauderdale from Atlanta. They had to make an emergency landing at @FlyTPA. At 5:45 on @abcactionnews I’ll have the details on the scary situation. pic.twitter.com/zhmn0767pV — Jasmine Styles (@JasmineStylesTV) September 19, 2019

Una de las imágenes más citadas es la de un hombre que abraza con fuerza a su niño.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV — J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019

Ofrecen disculpa a los pasajeros

Por su parte, un portavoz de la compañía se disculpó con los pasajeros, explicando que la aeronave tuvo problemas de presión, obligando a los pilotos a descender a una altitud más segura.

Finalmente, el aterrizaje fue exitoso en el aeropuerto de Tampa, Florida, donde técnicos evaluaron al avión.