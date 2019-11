Terrorismo en Londres

Agentes abaten a un hombre tras un ataque radical

LONDRES (AP).— Un hombre que vestía un chaleco explosivo falso apuñaló a varias personas en Londres ayer, matando a dos de ellas en un ataque que la policía calificó de terrorista, hasta que varios transeúntes lo derribaron y luego los agentes lo mataron a tiros, informó la policía.

Dos de las víctimas murieron y tres lesionados recibían atención en un hospital, dijo Cressida Dick, jefa de la Policía Metropolitana. Indicó que la policía trabaja para determinar si hay alguien más involucrado.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, sostuvo que, “por lo que sabemos, el incidente ha sido contenido”.

El jefe de contraterrorismo de la fuerza, Neil Basu, indicó que el sospechoso llevaba aparentemente un chaleco que resultó ser “un artefacto explosivo falso”.

Aún no se ha determinado cuál fue el motivo del ataque, dijo Basu.

La violencia se generó dos años y medio después de un ataque con vehículo y a puñaladas en la misma zona, en el que murieron al menos ocho personas.

La policía dijo que el incidente comenzó con denuncias de ataques a puñaladas en un “local” cerca del puente y finalizó cuando varios transeúntes derribaron al agresor en fuga y agentes armados lo mataron a tiros.

Decenas de policías, algunos armados con metralletas, acudieron al lugar, de donde escoltaron a oficinistas y turistas perplejos hasta salir de una zona repleta de edificios de oficinas, bancos, restaurantes y bares. Se dijo a los trabajadores en los edificios que permanecieran en el interior.

Las autoridades indicaron que poco antes de las 2 de la tarde se generó un apuñalamiento en un local cerca del Puente de Londres, que une el distrito comercial de la ciudad con la orilla sur del río Támesis.

Testigos comentaron haber presenciado lo que pareció ser una riña en el puente antes de escuchar varios disparos. Sky News informó que el herido de bala era aparentemente el agresor.

Un vídeo publicado en redes sociales mostró a dos hombres forcejeando en el puente hasta que la policía alza a un hombre vestido de civil tendido sobre un hombre vestido de negro en el suelo. Entonces se escucharon disparos.

