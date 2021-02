Así terminó el drama de la mujer viral por usar pegamento en su cabello

Tessica Browns, la mujer que se hizo viral por utilizar el pegamento Gorilla Glue en lugar de fijador capilar, finalmente pudo sentir entre manos su cabello, luego de que un cirujano plástico lograra “hacer magia” en su caso.

Como se recordará, Tessica compartió en redes sociales que se quedó sin fijador para el cabello, por lo que le pareció sencillo utilizar el pegamento en aerosol lo que resultó una "mala, mala, mala idea", según sus palabras.

Por favor: no uses productos industriales en tu cuerpo, nunca. 🙏🏽 Esta mujer lleva más de un mes con un potente pegamento en el cuero cabelludo. Ya busca atención médica. Hizo una cuenta para solventar su tratamiento e incluso @chancetherapper ayuda a visibilizar su caso. pic.twitter.com/DmtgdrJ6nC

La joven viajó de Luisana a Los Ángeles para ser atendida por el Dr. Michael Obeng, quien aceptó realizarle un procedimiento con un valor de $12,500 dólares (250,119 pesos mexicanos), de manera gratuita.

El procedimiento fue registrado por el sitio TMZ y muestra a Tessica en un quirófano, en el cual permaneció durante cuatro horas el miércoles pasado.

🚨 The Gorilla Glue is finally out of Tessica Brown’s hair 🚨 https://t.co/GCn3VqTu9A pic.twitter.com/ZVRDDloUTF