Texas suspende el uso obligatorio del cubrebocas

AUSTIN.— Texas suspenderá la orden de portar mascarilla en público, según anunció el martes el gobernador Greg Abbott, convirtiéndose en el estado más poblado que pone fin a una medida destinada a frenar la propagación del Covid-19. El virus ya causó la muerte de 42 mil texanos.

El gobernador republicano hizo el anuncio luego de enfrentar duras críticas de su propio partido por la orden, que se impuso hace ocho meses, así como por otras restricciones adoptadas para contener la pandemia. Con todo, la restricción apenas se aplicó a la ligera, incluso durante los peores momentos de la pandemia.

I just announced Texas is OPEN 100%.



EVERYTHING.



I also ended the statewide mask mandate.