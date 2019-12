“The Afghanistan Papers”: La verdad detrás del fracaso de Estados Unidos

WASHINGTON.— El gobierno de Estados Unidos en tres administraciones de la Casa Blanca desinformó al público sobre los fracasos en la guerra de Afganistán, que cubrió con éxitos inexistentes. Así lo informan miles de páginas de documentos obtenidos por el periódico The Washington Post.

Los textos revelan profundas frustraciones en torno a la conducta de Washington en la guerra en el país asiático; incluso con respecto a la siempre cambiante estrategia de Estados Unidos. Además, revela los apuros para desarrollar una fuerza de combate afgana realmente efectiva y los persistentes fracasos para derrotar al Talibán y combatir la corrupción en todo el gobierno.

This is how The Post unearthed The Afghanistan Papers.



It started with Michael Flynn. https://t.co/HJIPPhw2PW — The Washington Post (@washingtonpost) December 9, 2019

“Carecíamos de una comprensión fundamental de Afganistán; no sabíamos lo que hacíamos”, dijo Douglas Lute, un general de tres estrellas del Ejército que fue el zar afgano en la Casa Blanca durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, en declaraciones a entrevistadores en 2015.

Las entrevistas fueron realizadas durante los últimos años dentro del proyecto “Lecciones aprendidas” del inspector general especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés).

These interviews reveal there was no consensus on the war’s objectives, let alone how to end the conflict.



Read the documents here ➡️ https://t.co/r16ZqEpixG — The Washington Post (@washingtonpost) December 9, 2019

Hasta el momento, el SIGAR ha publicado siete informes a partir de las más de 400 entrevistas, y se están desarrollando varios más. The Washington Post pidió y recibió datos de las entrevistas sin editar gracias a la Ley de Libertad de Información y a demandas.

In interviews, generals, ambassadors, diplomats and insiders offered firsthand accounts of the mistakes that have prolonged the war.



The full, unsparing remarks and the identities of many who made them had never been made public — until now. https://t.co/r16ZqEpixG — The Washington Post (@washingtonpost) December 9, 2019

Estados Unidos distorsionó la realidad

En los documentos se cita a funcionarios familiarizados con la guerra de 18 años que describen una campaña del gobierno de Estados Unidos para distorsionar la cruda realidad del conflicto.

“Cada dato fue alterado para presentar el mejor panorama posible”, dijo Bob Crowley, un coronel del Ejército que fue asesor de contrainsurgencia para los comandantes del ejército de Estados Unidos en 2013 y 2014, en declaraciones a los entrevistadores del gobierno, según el periódico.

Te puede interesar: Estados Unidos e Irán completan el intercambio de prisioneros

“Los sondeos, por ejemplo, no eran nada confiables, pero reforzaban que todo lo que hacíamos estaba bien y nos convertimos en un sistema que sólo procura perpetuarse a sí mismo”.

Con frecuencia el SIGAR ha expresado las fallas de la guerra en informes que se remontan más de una década, incluyendo amplios cuestionamientos sobre el extenso despilfarro en los casi un billón de dólares gastados en el conflicto.

A los estadounidenses les han mentido

The Washington Post indicó que John Sopko, director del SIGAR, reconoció que los documentos muestran que “al pueblo estadounidense le han mentido constantemente”.

El Congreso creó el SIGAR en 2008 para realizar auditorias e investigaciones sobre el despilfarro del gobierno en la guerra de Afganistán.

Síguenos en Google Noticias