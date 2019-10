The New York Times y The Washington Post no entrarán a la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, optó por la cancelación de las suscripciones de la Casa Blanca a dos de los diarios más emblemáticos del país: The New York Times y The Washington Post. Y a esa medida le sumó el reproche a todas las agencias del gobierno para que emulen la acción.

“No renovar suscripciones en todas las agencias federales será un ahorro significativo de costos, ahorraremos cientos de miles de dólares de los contribuyentes”, indicó en un comunicado Stephanie Grisham, portavoz de la Casa Blanca.

Pero eso no es todo. Dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos también informaron que tanto The New York Times como The Washington Post dejarán de llegar a la Casa Blanca.

A inicios de semana y en conversación con Fox News, Donald Trump soltó la bravata: “Ya ni siquiera lo queremos (al Times) en la Casa Blanca. Probablemente vamos a terminar (la suscripción) y la del The Washington Post. Son noticias falsas”, detalló.

Apodos a ambos periódicos

Aquella ojeriza del presidente de Estados Unidos con los medios son un tema de larga data, y son parte del día a día de la política del país. A través de sus tuits, Donald Trump los acusa de difundir noticias falsas y de ser deshonestos.

Por ello, Donald Trump les puso hasta sobrenombres a ambos medios a los que le canceló la suscripción. Al medio neoyorkino llama “fracaso New York Times”, y a la rotativa de la capital “Amazon Washington Post”, pues su propietario, Jeff Bezos, es también fundador de Amazon.

