Theresa May intenta por última vez conseguir apoyo para el Brexit

LONDRES (Notimex).- La primera ministra británica Theresa May hizo su último intento para convencer a los diputados de la necesidad de aprobar su plan para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), a un día de la crucial votación en la Cámara de los Comunes.

El esfuerzo de la jefa de gobierno británica se da mientras surgen versiones de que la UE se estaría preparando a ampliar al mes de julio la fecha de salida de Reino Unido, ante la oposición al plan, señala la edición de The Guardian.

De la misma forma May insistió en que el acuerdo negociado por su gobierno para la lograr la salida de su país del bloque europeo es “el único posible”.

Advirtió de los riesgos de que haya una “parálisis” en el Parlamento, planteando incluso la posibilidad de que no haya Brexit el 29 de marzo de 2019, según medios británicos.

Durante su visita a la fábrica, recordó que hay tres opciones sobre la mesa: Brexit con acuerdo, Brexit sin acuerdo y no Brexit.

La jefa del gobierno británico, reconoció que su pacto “no satisface a todos, recordó sin embargo que es el “único que está sobre la mesa” y advirtió que de ser rechazado, la suspensión del Brexit sería “incluso más probable” que un Brexit sin acuerdo.

Por ello lanzó un último llamado a los diputados a que apoyen su plan para la salida del país de la UE, “sopesando las consecuencias que sus actos pueden tener sobre la fe de los británicos en la democracia”.

La primera ministra tiene previsto dirigirse más tarde este lunes a la Cámara de los Comunes y podría anunciar a los legisladores que ha recibido más garantías sobre su acuerdo de divorcio con la UE, en un intento de última hora para obtener apoyo para su plan.

My reply to @theresa_may, together with @eucopresident, providing clarifications to the #Brexit Withdrawal Agreement and Political Declaration. pic.twitter.com/f0PalJkRVu

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 14, 2019