Tiroteo en boliche deja 3 muerto y 4 heridos en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California (EFE).- Al menos 3 personas han muerto y otras 4 han resultado heridas en un tiroteo registrado esta madrugada en un boliche de la localidad de Torrance, en el condado de Los Ángeles (EEUU), informaron medios locales.

Video: At least three killed and four others wounded in a shooting at a bowling alley in the Los Angeles suburb of Torrance https://t.co/L9xFqyTA9q pic.twitter.com/sC6pyigtjH

