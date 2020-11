Tiroteo en California deja un muerto en el Viernes Negro

SACRAMENTO, California, (AP).- Un tiroteo en un centro comercial de Sacramento en pleno Black Friday dejó una persona muerta y otra herida de gravedad, informaron las autoridades.

La policía seguía buscando al atacante hoy sábado 28 de noviembre.

Se informó de disparos poco después de las 6 de la tarde de ayer viernes en el centro Arden Fair Mall, dijo el portavoz de la policía Karl Chan.

Una persona fue encontrada muerta en el centro comercial. La persona herida estaba en un banco fuera de la plaza y fue llevada a un hospital con heridas graves, dijeron los bomberos a KPIX-TV.

Te puede interesar: Tiroteo en California del Norte deja dos muertos

El concurrido centro comercial fue evacuado en pleno Viernes Negro, uno de los días de compras más concurridos del año. La policía dijo más tarde que el sospechoso había huido.

No se dieron a conocer de inmediato otros detalles del tiroteo, pero Chan instó a las personas que pudieron haber presenciado el ataque que se presenten ante las autoridades para deslindar responsabilidades.

También indicó que los detectives examinarán las cámaras de seguridad del centro comercial.

Los asaltos con armas de fuego y los homicidios han aumentado en la capital de California, así como en Los Ángeles y otras ciudades. Este año se han reportado unos 40 homicidios.

We are awaiting more details on tonight’s incident from @SacPolice. We are deeply concerned by the increase in gun violence in Sacramento and other cities during the pandemic, and have supported increasing our efforts to reach young people at risk. A gun is never the answer.