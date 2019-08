Tiroteo en Filadelfia; varios policías heridos (vídeos)

FILADELFIA.- Un tiroteo ocurrió esta tarde en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, y hay al menos cuatro policías heridos, informaron medios locales.

De acuerdo con los medios de comunicación, un hombre armado disparó a la policía de Filadelfia.

El incidente ocurrió en un vecindario del norte. Los vídeos muestran a los oficiales escondiéndose detrás de los autos mientras otros funcionarios rodeaban una casa.

Según ABC News, una mujer declaró que escuchó más de 100 disparos y vio a personas corriendo por su vida.

OFFICERS SHOT IN PHILADELPHIA: There is a massive police presence in a north Philadelphia neighborhood after a shooter began firing at responding officers. Local reports say several officers were shot, but their conditions are unknown.

