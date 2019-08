Tiroteo en supermercado de Texas: al menos 18 heridos (vídeos)

EL PASO.- Unas 18 personas resultaron heridas durante un tiroteo en el centro comercial “Cielo Vista” en El Paso, Texas, donde se reporta la presencia de al menos un tirador en una tienda de la cadena Walmart. Hay versiones de que habría una persona muerta.

El área acordonada en la zona donde se registró el tiroteo en El Paso El área acordonada en la zona donde se registró el tiroteo en El Paso La vigilancia policiaca El Paso (United States), 03/08/2019.- Police stand at attention during an active shooter at a Walmart in El Paso, Texas, USA, 03 August 2019. Multiple shooters and injured are reported. (Estados Unidos) EFE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE ❮ ❯



La cadena de noticas NBC informó que su filial KTSM en El Paso reportó que 18 personas fueron baleadas dentro de la tienda de Walmart, sin que se conozca la gravedad de las lesiones.

#ÚltimoMomento



Balacera en tienda Walmart de Cielo Vista Mall en El Paso, Texas donde al menos hay 18 heridos.



El tiroteo ocurrió en el 7101 Gateway boulevard según los primeros reportes, hasta el momento no hay más detalles de lo ocurrido.



Video: redes sociales pic.twitter.com/WCwIUAG2AH — Canal66TV (@Canal66TV) August 3, 2019



Elementos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se encuentran en el centro comercial para ayudar al Departamento de Policía de El Paso a controlar la situación.

No jueguen estoy en choque la gente està escondida dentro del Walmart y a ese lugar va toda la gente de Juárez, que son 3 weyes armados disparando a lo pendejo. #ElPaso pic.twitter.com/LOstHhrYQZ — Úrsula Beth Iguarán (@rsulaIguarn2) August 3, 2019



A través de su cuenta de Twitter, la policía llamó a la población a mantenerse alejada del centro comercial “Cielo Vista” debido a la presencia de un “tirador activo”.

Active Shooter in area of Hawkins and Gateway East. Scene is still active avoid the area. RG limited information. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019



Al lugar llegaron los equipos de rescate y emergencia para atender la situación, que aún no ha sido controlada por la policía.

–

El Paso Shooting:

– 18 people reportedly shot at a Walmart in El Paso, Texas

– At least one shooter

– People in El Paso urged to shelter in placepic.twitter.com/ZDW5zjvESY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 3, 2019

🇺🇸#EEUU #ÚLTIMAHORA | La Policía responde a un tiroteo que se registró en una tienda de Walmart en el Centro Comercial Cielo Vista, en #Texas. pic.twitter.com/A6URGKxSOV — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) August 3, 2019