''Toda la vida los ayudé'': enfermera llora el crimen hacia sus mascotas

Las mascotas de una enfermera se convirtieron en las víctimas de un nuevo ataque contra el personal de salud, luego de que sus vecinos acabaran con la vida de su perro y gato porque ella se negó a mudarse cuando comenzó la pandemia.

“Toda la vida los ayudé. Me llamaban a cualquier hora para que les tomara la presión y les colocara inyecciones. Siempre estuve dispuesta para ellos. Cuando empezó la cuarentena, me encontré con un cartel diciéndome que me vaya, porque los iba a infectar a todos”, contó Daniela a una radio local de Santa Fe, en Argentina.