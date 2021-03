Todo adulto mayor de 18 años se podrá vacunar para el 1° de mayo: Biden

WASHINGTON.— Un año después de que el coronavirus paralizó prácticamente por completo a Estados Unidos, el presidente Joe Biden utilizó su primer discurso en horario estelar del jueves para anunciar su plan de que todos los adultos sean elegibles a la vacuna para el 1 de mayo y “comenzar a marcar nuestra independencia de este virus” para el 4 de julio. Les ofreció a los estadounidenses nuevas esperanzas y volvió a pedirles su ayuda.

Desde la Sala Este de la Casa Blanca, Biden anunció medidas para acelerar las vacunaciones, incluyendo suspender los requisitos de elegibilidad, desplegar 4,000 tropas adicionales para colaborar con las labores de inoculación, y permitir que más personas — como veterinarios, dentistas y estudiantes de medicina — apliquen las vacunas.

All adult Americans will be eligible to get the vaccine no later than May 1.