Todos unidos por el mundo

Líderes religiosos se reúnen para orar en Jerusalén

JERUSALÉN (EFE).— Líderes religiosos judíos, cristianos, musulmanes y drusos rezaron juntos en Jerusalén con el fin de contribuir a la lucha contra la pandemia y pidieron “salud y unidad”.

“Esta terrible nueva realidad ha afectado a toda la humanidad, sin importar religión, género o raza. En base a la verdadera fe en la solidaridad, llamamos a todos los ciudadanos del mundo a unir fuerzas y rezar juntos por la salud y la unidad”, expresaron ayer los líderes espirituales en un comunicado conjunto.

“Dios, tú que nos has alimentado en la hambruna y nos has provisto de abundancia, nos has librado de la peste y nos has liberado de enfermedades graves y duraderas. Ayúdanos”, pidieron los líderes.

Unos portando túnicas, otros traje y otros largos vestidos negros, con distintos tipos, tamaños y colores de sombreros, varios con boca y nariz tapadas con mascarilla, unos quietos y otros inclinándose hacia adelante y hacia atrás, leyendo juntos, en distintos idiomas y separados por dos metros, la misma plegaria.

En el hotel King David de Jerusalén, con los muros de la Ciudad Vieja a sus espaldas, los líderes presentes fueron los grandes rabinos israelíes Itzhak Yosef y David Lau, el patriarca greco-ortodoxo Teófilos III, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, los imanes jeque Gamal el Ubra y jeque Agel Al-Atrash y el líder espiritual druso, jeque Mowafaq Tarif.

La ceremonia, que debido a las restricciones por el coronavirus tuvo lugar a puerta cerrada, fue transmitida en vivo a todo el mundo por internet.

“Hasta ahora, tu piedad nos ha ayudado y tu solidaridad no nos ha abandonado, entonces te pedimos y suplicamos que nos cures, Señor, y seremos curados, sálvanos y seremos salvados, porque tu eres nuestra gloria”, imploró uno de los fragmentos de la plegaria, que rogó también por prosperidad y la erradicación total de la pandemia del planeta.

El rezo se produjo después de una Semana Santa atípica, vacía de peregrinos y con el Santo Sepulcro cerrado. Lo mismo que ocurrió para la Pascua judía, marcada por las estrictas normas del confinamiento, y que les tocará sufrir ahora a los musulmanes durante el mes sagrado de Ramadán que está a punto de comenzar.

El coronavirus Covid-19 logró la unión —aunque sea por un momento— de las principales religiones de la ciudad santa.

