Tormenta subtropical en el Atlántico se formaría el fin de semana

MÉRIDA.- Aunque la Temporada de Huracanes en el Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio, es probable que el próximo fin de semana se forme la primera depresión y posible tormenta.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó en un boletín que "se espera que se desarrolle una área amplia de baja presión este fin de semana cerca o a un par de cientos de millas al norte de las Bahamas".

Según el comunicado, existen condiciones ambientales para el desarrollo gradual del sistema, que podría convertirse en una depresión o tormenta subtropical. "Es muy probable que se forme este fin de semana a medida que se mueva hacia el noreste sobre el oeste del Atlántico".

La probabilidad de formación ciclónica dentro de cinco días es del 70%.

