Torre Eiffel es desalojada por llamada que alertaba de bomba

PARÍS. — La policía de París cerró brevemente la zona que rodea la Torre Eiffel este miércoles después de una llamada telefónica que alertó de una bomba.

Te puede interesar: Madre advierte sobre desinfectante que podría parecer papilla de bebé

No encontraron rastro de bomba

Vehículos y cinta de la policía rodearon las calles debajo de la torre y el puente que cruza el río Sena hasta la Plaza Trocadero, pero comenzaron a levantar las barricadas unas dos horas después. Todos los turistas fueron desalojados. Un oficial le dijo a The Associated Press que no se halló ningún rastro de bomba.

La operación fue el resultado de una llamada que alertaba que había una bomba dentro de la torre, dijo a la AP una persona que pertenece a la administración del monumento y pidió no dar su nombre por no estar autorizada a comentar al respecto.



Algunos turistas seguían caminando en la zona durante la operación policial, incluyendo un grupo que hablaba ruso y traían una botella de champaña.

El turismo en la Torre Eiffel

La torre de 131 años recibe alrededor de 25.000 turistas al día en años normales, pero las visitas disminuyeron este año debido a las restricciones por el coronavirus en Francia. Si bien la Torre Eiffel está programada para abrir todos los días, ocasionalmente cierra debido a amenazas de suicidio, amenazas de bomba o huelgas laborales.