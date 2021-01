Trabajadora doméstica pierde trabajo y vecinos le dan sorpresa (vídeo)

ESTADOS UNIDOS.- La emergencia sanitaria ha representado retos para las familias y economías. Sin embargo, la solidaridad y el apoyo también han sobresalido en esta contingencia. Este el caso de unos vecinos de un edificio de departamentos que le regaron dos años de renta en un penthouse a una empleada de limpieza que se había quedado sin trabajo.

Rosa había trabajado por más de 20 años en el edificio de condominios ubicado en Nueva York, pero por la pandemia perdió su trabajo y tuvo que irse a vivir con su hermana.

Los inquilinos no se quedaron con los brazos cruzados y decidieron juntar el dinero para pagar la renta, pues así la mujer podría recuperarse del golpe laboral.

Un vídeo que se compartió en TikTok muestra el momento en el que Rosa está a punto de llegar a su casa, creyendo que la habían contratado para hacer el aseo.

Al momento de entrar, un hombre le explica todos los servicios mientras la mujer pone atención a las indicaciones sin soltar sus artículos de limpieza.

Al llegar a la sala, un joven le reveló que ya podía mudarse al edificio.

"Sé que ha sido un año difícil para ti y tu familia y probablemente ha habido muchas dificultades económicas. Creo que tuviste un impacto real en la gente aquí en el edificio y ellos quieren devolverle algo”. En ese momento, Rosa ya había roto en llanto.

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked-- She's given a 2 year lease.



Humanity ❤️ pic.twitter.com/u0uA0z6tly