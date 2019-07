Trabajadores mueren asfixiados en un almacén de granos en Ohio

TOLEDO.— Los dos trabajadores que murieron atrapados en un almacén de granos de Ohio perdieron la vida al ser asfixiados; determinaron los expertos forenses.

Las muertes fueron por accidente, determinaron los forenses en el condado Lucas, según el diario Blade the Toledo. Los fallecidos son Joshua Stone, de 29 años; y James Heilman, de 56 años. Trabajaban para la empresa The Andersons.

La forense Diane Scala-Barnett dijo que los obreros estaban disgregando los granos cuando se abrió un vacío y el montón les cayó encima.

As of 11:05 a.m., the workers were still inside the Andersons grain silo. Life Flight was on the scene for potential transport, but left. This is at the silos on Edwin Drive. https://t.co/4oZN4UAYed pic.twitter.com/Zeer9QUVOc