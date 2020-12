Trabajadores saquean fábrica de iPhone y acusan de explotación (vídeos)

INDIA.- Más de cien personas fueron detenidas luego de que saquearon una fábrica de iPhone en el sur de India, en donde los trabajadores aseguraron que no reciben sus sueldos desde hace cuatro meses y acusaron de explotación laboral.

El motín ocurrió el sábado en la fábrica del grupo taiwanés Wistron Infocomm Manufacturing, ubicada en los suburbios de Bangalore.

Los vídeos que circulan en redes sociales muestran cristales hechos añicos y autos volcados. También fueron destruidas cámaras de videovigilancia, lámparas y ventiladores.

Los medios de comunicación locales informaron que los empleados se quejaban de que no habían percibido sus sueldos desde hace cuatro meses y de que fueron obligados a trabajar horas extra.

