Tragedia enluta a brasileños

Siete muertos por el colapso de una presa en ese país

SAO PAULO (AP).— Una presa de relaves del sureste de Brasil colapsó ayer, inundando una comunidad cercana con fango marrón oscuro y dejando al menos siete muertos y numerosos desaparecidos.

Algunas zonas de la ciudad de Brumadinho fueron desalojadas, y los bomberos realizaban rescates con un helicóptero y vehículos terrestres. El canal local de televisión TV Record mostró un helicóptero de bomberos volando a centímetros del suelo mientras sacaban a una mujer cubierta de lodo de las aguas residuales.

Las fotografías mostraban techos de inmuebles que sobresalían sobre un extenso terreno cubierto de lodo, que también bloqueó caminos. El torrente de desechos llegó hasta la comunidad de Vila Ferteco y a una oficina administrativa de la compañía minera brasileña Vale SA, donde había empleados.

Hasta la tarde de ayer se habían recuperado siete cadáveres, indicó la oficina del gobernador del estado de Minas Gerais.

El director general de Vale, Fabio Schartzman, dijo desconocer las causas del desplome. El incidente ocurrió cuando unos 300 empleados se encontraban laborando. Unos 100 ya fueron hallados, y se intentaba determinar el paradero del resto.

“Las principales víctimas fueron nuestros propios trabajadores”, declaró Schartzman en conferencia de prensa.

El lodo cubrió un restaurante a la hora de la comida, agregó.

En 2015, otra presa operada por Vale y la compañía minera australiana BHP Billiton colapsó en la ciudad de Mariana, en Minas Gerais, causando la muerte de 19 personas y el desalojo de cientos más.

El colapso de 2015, considerado el peor desastre medioambiental en la historia de Brasil, dejó a 250.000 personas sin agua potable y provocó la muerte de miles de peces. Unos 60 millones de metros cúbicos de residuos contaminaron ríos y llegaron al Océano Atlántico.

Schartzman señaló que lo sucedido el viernes fue “una tragedia humana de mayores dimensiones que la de Mariana, pero posiblemente el daño ambiental será menor”.

No había reportes oficiales sobre decesos, pero el departamento de bomberos estatal dijo a The Associated Press que unas 200 personas estaban reportadas como desaparecidas. La compañía dijo no tener mayor información.

El presidente Jair Bolsonaro expresó que lamentaba el incidente y que enviaría a tres ministros de gabinete al lugar.

“Adoptaremos todas las medidas posibles para minimizar el sufrimiento de las familias y las víctimas”, afirmó Bolsonaro en un discurso que publicó en su cuenta de Twitter.