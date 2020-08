Trágica negligencia

Decreta estado de emergencia tras la fatal explosión

BEIRUT (AP).— Los investigadores comenzaron la remoción de los escombros en el puerto de Beirut ayer en busca de indicios sobre la causa de la explosión colosal que el martes remeció la capital libanesa. El gobierno ordenó la prisión domiciliaria de las autoridades del puerto entre conjeturas de que una de las causas pudo ser la negligencia.

La investigación trata de determinar por qué se almacenaron 2,750 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia altamente explosiva utilizada en la fabricación de fertilizantes, en un depósito durante seis años y por qué nadie hizo nada al respecto.

Ayer empezaron a arribar vuelos internacionales con ayuda, mientras el gobierno trataba de afrontar las terribles secuelas de la explosión del martes en medio de la crisis económica y frente a una opinión pública que atribuye el desastre al gobierno y la corrupción de la élite dominante.

La explosión en el puerto causó al menos 135 muertes y heridas a unas 5,000 personas, dijo el ministro de Salud, Hamad Hassan. Los hospitales no daban abasto y uno que resultó dañado debió desalojar a todos los enfermos a un campo cercano. La onda expansiva dañó edificios en kilómetros a la redonda y el gobernador de Beirut indicó que cientos de miles de personas tal vez no podrán regresar a sus hogares durante dos o tres meses.

Fue la explosión más destructiva en un país con una larga historia de devastación, una guerra civil de 1975 a 1990, conflictos con Israel y ataques terroristas periódicos.

Un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense y un agente de inteligencia dijeron que no había indicios de un ataque por un estado nacional o fuerzas intermediarias. Los dos hablaron con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a revelar públicamente información de inteligencia. Ambos funcionarios dijeron que la causa aparente fue la acumulación indebida de explosivos.

Las conjeturas sobre la negligencia como causa del accidente se reforzaron tras la publicación en línea de una carta oficial del titular de la aduana quien advirtió reiteradamente durante años que la enorme acumulación de nitrato de amonio en un hangar en el puerto era peligrosa y pedía a las autoridades judiciales una resolución para retirar el material.

El nitrato de amonio es un componente de los fertilizantes y potencialmente explosivo. La carga de 2,750 toneladas se encontraba en el puerto desde que se la confiscara de un buque en 2013 y se cree que un incendio cercano la detonó.

No se pudo confirmar de inmediato la carta del jefe de la aduana a un juez, fechada en 2017. El procurador Ghassan Oueidat ordenó a las agencias de seguridad que investiguen toda la correspondencia relacionada con material almacenado en el puerto y hagan listas de personas a cargo del mantenimiento, almacenamiento y protección del hangar.

El autor de la carta advierte sobre el “peligro si el material permanece donde está, afectando la seguridad de los empleados (portuarios)” y pide al juez una guía para disponer del material. Dice que se enviaron cartas similares en 2014, 2015 y 2016 y propone que se exporte el material o se venda a una empresa libanesa de explosivos. Se desconoce si hubo respuesta.

El presidente Michael Aoun prometió en una reunión de gabinete ayer una investigación transparente y castigar a los responsables.

“No hay palabras para describir la catástrofe que asoló Beirut anoche”, dijo.

Después de la reunión, el gabinete ordenó el arresto domiciliario de un número no especificado de funcionarios del puerto y declaró el estado de emergencia durante dos semanas con plenos poderes para las fuerzas armadas.

El gobierno dijo que habilitará las escuelas públicas y algunos hoteles para los que han perdido la vivienda y prometió compensar a las víctimas, sin dar cifras.

Incendio Emiratos Árabes Unidos

Un incendio se desató ayer en el mercado de Ajman, en Emiratos Árabes Unidos.

Siniestro

De acuerdo con medios locales, el incendio se habría desatado en el mercado Ajman, a las 18:30 horas y se desconocen las causas.

Desalojan hospital

Vídeos que circulan en redes muestran una gran columna de humo saliendo del lugar, que está cerca del Hospital de Especialidades de Ajman, que fue desalojado.

No se reportan heridos

El mercado estaba parcialmente cerrado desde hace cuatro meses debido a la pandemia de coronavirus, y la policía dijo que no había lesionados por el incendio.