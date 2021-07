Se viraliza trágico cumpleaños en Karaoke de Rusia

Tatiana Pokhorenko tenía 35 años y decidió celebrar su cumpleaños en un karaoke sin imaginar que sería el último, pues murió aplastada por seis pantallas que se desplomaron en el bar. Su caso ocurrió en 2018, pero este lunes se viralizó en medios de todo el mundo, incluyendo los mexicanos.

De acuerdo con noticias Caracol, el incidente ocurrió en un establecimiento de Surgut, Rusia, y las cámaras del lugar captaron cómo la mujer bailaba en la pista mientras las pantallas estaban arriba de ella. En un momento, éstas se desplomaron y ella falleció.

El medio de The Sun citó las declaraciones de David Skvortsov, Dj del lugar.

“Estaba levantando las pantallas para que los clientes del primer piso también pudieran disfrutar del karaoke. En un momento, las pantallas de karaoke se desplomaron y mataron a la mujer”, explicó.

Horrifying moment woman was crushed to death by giant 440lb karaoke TV screens while celebrating her birthday is revealed as Russian nightclub owner is given suspended sentence

Tatiana Pokhorenko, 35, was killed on dance floor of club in Surgut, Russia pic.twitter.com/HNpZIQ2gIv