Transparentan las cuentas vaticanas

Se eleva el déficit de la Santa Sede por la pandemia

ROMA (EFE).— La Santa Sede sextuplicó su déficit en 2020 hasta los 66 millones de euros, desde los 11 millones de 2019, por la pandemia del coronavirus, aunque la cifra estaba dentro de lo previsto, según dijo ayer la Secretaría de Economía del Vaticano.

La Santa Sede publicó ayer sus cuentas relativas a 2020 y, por primera vez y en vísperas de que se celebre la primera audiencia el 27 de julio del proceso en el Vaticano por el caso de compraventa de un inmueble en Londres, el presupuesto de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).

El prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero, explicó en una entrevista con el portal “Vatican News” que este año se publican por primera vez, pero eso no significa que “APSA no haya elaborado, en el pasado, sus propias cuentas y no las haya sometido a su aprobación”.

“Los órganos de control controlan. Hacerlo público es sin duda un paso adelante en la línea de la transparencia”, subrayó.

La Santa Sede tuvo unos ingresos de 248 millones de euros y un gasto de 315 millones de euros.

Su patrimonio neto asciende a unos 1,379 millones de euros y, en cuanto a los flujos de caja, las oficinas romanas y las nunciaturas suponen el 36% del presupuesto total, mientras que 14% lo representa el Estado de la Ciudad del Vaticano, el IOR (banco vaticano) 18%, otras fundaciones y fondos 24%, el Óbolo de San Pedro es 5% y otros fondos relacionados con la Secretaría de Estado, 3%.

“Las fuentes de ingresos ya son conocidas: 58% (68% en 2019) generados internamente (rentas, inversiones, visitantes y servicios prestados); 23% (18% en 2019) donaciones de fuentes externas (de diócesis u otras instituciones) y 19% (14% en 2019), de entidades vinculadas (como IOR o Gobernación)”, expuso Guerrero.

La Santa Sede explicó que su déficit ordinario fue inferior en 14.4 millones de euros en 2020 en comparación con 2019, pues el pasado año fue de 64.8 millones de euros respecto a los 79.2 millones de euros de 2019.