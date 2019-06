Mensaje papal en la fiesta litúrgica de Pedro y Pablo

CIUDAD DEL VATICANO (AP y Zenit).— El papa Francisco exhortó a los fieles el sábado a evitar ser cristianos autosuficientes o “tibios”.

El Pontífice ofició la misa en la Basílica de San Pedro ayer, en la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, los santos patronos de Roma. Francisco exhortó a los fieles a ser humildes.

“El punto de partida de la vida cristiana no está en el ser dignos; con aquellos que se creían buenos, el Señor no pudo hacer mucho”, dijo el Papa. “Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios”.

De acuerdo con la tradición del 29 de junio, Francisco bendijo los palios blancos de lana para los arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año. (En la sección de Imagen publicamos la participación en la misa de arzobispos mexicanos, entre los que estuvo monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de los Seminarios para la Sagrada Congregación del Clero).

El papa Francisco también dijo que la presencia del Patriarcado Ecuménico en la ceremonia “nos recuerda que tampoco podemos ahorrar esfuerzos en el camino hacia la unidad plena entre los creyentes”.

Durante la homilía, expresó: “Jesús te pregunta también a ti como hizo con Pedro: ‘¿Quién soy yo para ti?, ¿Me amas?’. Dejemos que estas palabras entren en nosotros y enciendan el deseo de no sentirnos nunca satisfechos con lo mínimo, sino de apuntar al máximo, para ser también nosotros testigos vivos de Jesús”.

El 29 de junio la Iglesia celebra el Día del Papa y la colecta mundial llamada Óbolo de San Pedro.

El Papa destacó que Pedro y Pablo se presentan como testigos que “no se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, en camino, desde la tierra de Jesús hasta Roma, dieron testimonio hasta el final, muriendo mártires”. Así, el Santo Padre los ha mostrado como “testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús”.

El Pontífice resaltó que ambos eran “de ánimo muy religioso”, pero “cometieron grandes equivocaciones”, no obstante, “el Señor los perdonó como pecadores arrepentidos y confío en ellos a pesar de sus errores. Esto supone una gran enseñanza para nosotros”.

RezoÁngelus

El Papa llamó a redescubrir “la alegría de ser hermanos y hermanas en la Iglesia”.

La diversidad

En el rezo del Ángelus, Francisco invitó a dar gracias por las personas que son diferentes a nosotros, considerándolas “un don” para la Iglesia.

Adjetivo “mí”

El Papa se centró en el hecho de que Jesús se refiera a la Iglesia con el adjetivo posesivo “mi”.

Un gran amor

“Jesús no habla de la Iglesia como una realidad externa, sino que expresa el gran amor que siente por ella: mi Iglesia”.