Tras 58 años el río Támesis se vuelve a congelar, y así luce

Este sería la segunda ocasión en la que el famoso río se congela debido a las bajas temperaturas que se están registrando en Reino Unido.

INGLATERRA.— Las extremas temperaturas registradas los últimos días en Reino Unido han hecho que una parte del río Támesis se congelara.

Este asombroso hecho se da por segunda ocasión y luego de 58 años, debido a las bajas temperaturas que superan hasta los menos 15 grados tras la llegada de la tormenta Darcy sobre el país.

Thames FREEZES for first time in 60 years as temperatures in England plunge to record lows https://t.co/uxhQBYgCrh pic.twitter.com/BQv52UK9Ah — Daily Mail Online (@MailOnline) February 12, 2021

Medios Internacionales informaron que el Reino Unido experimentó la noche más fría de febrero en un cuarto de siglo, pues el termómetro cayó a -2° C durante la noche del pasado jueves.

El río congelado toda una atracción

También se reportó que la parte congelada del río se encuentra en la desembocadura de Teddington Lock, en el lado sin marea, donde el agua fluye más lento.

Asimismo, señalan que no es normal que se congele el Támesis, pues la última vez que se vio algo así fue en 1963, cuando se registró el invierno más frío con temperaturas de menos 20 grados.

Looks like we might need to send one of our rescue hovercraft to @rnli_teddington! 👀 https://t.co/XoYWkfNdus — RNLI (@RNLI) February 12, 2021

El río Támesis es el más importante de Reino Unido y la principal fuente de abastecimiento de agua. Comienza en Gloucestershire, pasa por Oxford, Eton, Londres, y desemboca en el mar del Norte; tiene una longitud de 346 kilómetros.- Con información de Yahoo Noticias, Daily Mail y AFP.

At Desborough sailing club, Thurs 11.02.2021,creek going from thames to ferry lane shepperton. #shepperton pic.twitter.com/RwebQ6rtVH — Clive Cummings (@surreyarborist) February 12, 2021

