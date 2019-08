Tras cinco años de protestas, despiden en Nueva York a policía que asfixió a un hombre negro

NUEVA YORK.— Después de cinco años de investigaciones y protestas; el departamento de policía de Nueva York despidió al agente que estuvo involucrado en la muerte por asfixia de un afroamericano; cuyos gritos de muerte provocaron un debate nacional sobre el uso de la fuerza policial.

Daniel Pantaleo fue cesado de la fuerza policial, según confirmó el comisionado James O’Neill en conferencia de prensa el lunes. Es claro que Pantaleo “no puede ya ejercer cabalmente sus funciones como policía de la ciudad de Nueva York”.

“Nadie puede hacer desaparecer las decisiones que tomamos en la vida”, dijo O’Neill, “especialmente cuando llevan a la muerte de otro ser humano”.

Al preguntar si el alcalde Bill de Blasio lo presionó, O’Neill dijo que el despido fue su decisión. “Esta es una decisión que corresponde al comisionado policial”, y agregó que la muerte de Eric Garner es una “tragedia irreversible” que “debe tener consecuencias”.

Being an NYPD cop is a very difficult job. We get pulled from all sides. We do our best. We recruit from the human race. We’re not perfect. But, the next time you’re walking down the street and you feel safe, thank the NYPD. pic.twitter.com/Umg7Ha42s6